Mardi soir, Rodrygo (18 ans) faisait ses premiers pas en Ligue des Champions avec le Real Madrid contre Galatasaray (0-1). Et le Brésilien a été performant puisque sa prestation a été remarquée au pays. Au point d’être appelé avec la Seleção ? C’est une possibilité à en croire UOL Esporte.

Le média local indique que Tite pourrait convoquer le jeune attaquant lors du rassemblement de novembre contre l’Argentine et la Corée du Sud. Le sélectionneur estime que le Madrilène est « plus mature et a une meilleure compréhension tactique que Vinícius Júnior. » L’ancien joueur de Santos pourrait bien profiter de sa bonne période actuelle pour faire ses débuts avec l’équipe nationale. Réponse dans la journée quand Tite dévoilera sa liste.