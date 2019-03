Au lendemain de l’élimination du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, face au rival blaugrana, à Santiago Bernabeu (0-3), la presse espagnole n’a pas vraiment le cœur à tirer sur l’ambulance. Un nouveau Clasico, en championnat cette fois, pointe à l’horizon (samedi, 20h45, à Madrid), avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face à l’Ajax, mardi, dans le même stade. Marca se concentre sur le technicien argentin du Real Madrid dans ses colonnes du jours. En laissant des historiques sur le banc et en lançant dans le grand bain Vinicius Junior ou Réguilon, l’Argentin impose sa griffe sur l’effectif merengue.

S’il se sait jugé à chaque pas qu’il fait, Santiago Solari reste fidèle à ses idées et cela ne devrait pas changer, qu’importe de quoi son avenir sera fait. Le technicien argentin, catapulté sur le banc de la Casa Blanca au limogeage de Julén Lopetegui, va mourir avec ses idées et c’est le message qu’il a transmis aux gestionnaires du club. En paroles et en actes. Marca rapporte que Santiago Solari l’a clairement dit au président lors d’une réunion tenue la semaine dernière. Et il le démontre dans ses compositions d’équipes, refusant de donner du temps de jeu à Isco et plaçant sur le banc des cadres comme Marcelo, Bale et Asensio.