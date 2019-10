Annoncé sur la sellette après une défaite samedi sur la pelouse de Majorque (1-0, 9e journée de Liga), le technicien du Real Madrid Zinedine Zidane peut compter sur le soutien de son capitaine Sergio Ramos. Le défenseur central espagnol a expliqué que le vestiaire merengue était à fond derrière le Français.

« Tout le monde sait que le vestiaire est à mort derrière Zizou. C’est ce qui se passe. L’équipe a confiance en l’entraîneur. On aurait aimé que les résultats soient meilleurs. Mais on continue à travailler. (...) Nous devons nous concentrer sur nous. Je crois que Zizou est habitué à tout ce qui se passe ici, il connaît très bien la maison, le niveau d’exigence, nous vivons du résultat. Nous devons nous tenir éloignés des éloges ou des critiques, le football change du jour au lendemain, ce serait dangereux. Il faut retrouver les résultats pour être plus tranquilles », a lancé la star de la Roja. Galatasaray, adversaire de la Casa Blanca mardi soir, est prévenu.