Un peu comme au PSG, le statut de gardien de numéro 1 n’a pas été très clair la saison passée au Real Madrid. Au retour de Zinedine Zidane au club, Keylor Navas et Thibaut Courtois se sont succédé dans les buts du club Merengue sans grand succès. Visiblement la donne a changé et c’est Thibaut Courtois qui sera numéro 1 la saison prochaine. Comme il l’a annoncé lui-même des États-Unis, où il se prépare actuellement avec le Real Madrid. « Je pense qu’on sait maintenant clairement qui est le numéro 1. Je me sens plus fort que jamais. », a-t-il expliqué au média belge Het Nieuwsblad.

En effet, il a été désigné premier gardien devant Keylor Navas. Sûr de son talent et de son niveau de jeu, le portier international belge est déjà à bloc et paraît affûté. « À l’issue de la saison dernière, mon taux de masse graisseuse était de 8,8%. Il n’est plus que de 8,1% désormais. Ce qui est plutôt positif après un mois de vacances. Je me sens bien et j’espère continuer sur cette voie. » Pour rappel, l’ancien gardien de Chelsea avait connu une préparation physique tardive du fait de son retour décalé à l’entraînement en raison du parcours de la Belgique au Mondial 2018.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10