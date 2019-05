Officiellement prolongé jusqu’en juin 2023 alors qu’il faisait partie des joueurs annoncés sur le départ, Toni Kroos (29 ans) s’est présenté cet après-midi en conférence de presse. Et s’il a été interrogé sur les rumeurs du mercato, l’Allemand a surtout été invité à expliquer son choix de parapher un nouveau bail après une saison compliquée.

« Ma prolongation est spéciale, c’est un bon signal du club. Nous avons une relation très spéciale. Je suis arrivé en 2014 et dès le premier jour, le club a tout de suite cru en moi. Je suis venu aider l’équipe pour gagner et avoir du succès. Je ne vais pas vous dire ce qu’il (Zidane, ndlr) m’a dit. Mais si j’avais eu des doutes sur mon futur, je ne serais pas ici. Cette saison, pas un joueur n’a été à son meilleur niveau. Quand ça touche autant de joueurs, c’es compliqué d’avoir du succès. Nous sommes tous humains. Pour moi, c’est normal après trois Ligues des Champions. Ce qui n’est pas normal, c’est d’en gagner trois d’affilée. C’est impossible normalement ! Contre l’Ajax, je suis le premier qui n’a pas joué à son meilleur niveau. Quand je dis « chaque joueur », je parle de moi aussi bien entendu. J’ai envie de progresser, d’élever mon niveau. J’ai joué à un niveau constant pendant quatre ans et moins cette saison. J’ai encore trois ou quatre ans à jouer au top », a-t-il déclaré.