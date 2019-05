À l’heure où un grand ménage estival s’annonce au Real Madrid, Toni Kroos faisait partie des cadres merengues annoncés sur le départ. Arrivé dans la capitale espagnole durant l’été 2014 en provenance du Bayern Munich, le milieu de terrain âgé de 29 ans a grandement participé au long règne européen de la formation madrilène. Cependant, Kroos était régulièrement ciblé par les critiques et le besoin vital du Real Madrid de rajeunir un effectif en fin de cycle ont fait de l’Allemand l’un des principaux candidats au départ.

En avril dernier, AS indiquait d’ailleurs que le président Florentino Pérez ne comptait pas s’opposer à la vente du joueur et que l’intéressé réfléchissait de plus en plus à relancer sa carrière ailleurs. Une vente qui aurait également permis aux Merengues d’encaisser des liquidités supplémentaires dans le cadre de leur ambitieux mercato estival 2019. Au final, il n’en sera rien. Le Real Madrid vient en effet d’annoncer que son milieu a prolongé son bail d’une année supplémentaire.

« Le Real Madrid et Toni Kroos ont trouvé un accord pour la prolongation du contrat du joueur qui est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2023 », annonce le communiqué qui précise également que le milieu de terrain donnera une conférence de presse au stade Santiago Bernabéu ce lundi à 13h. Annoncé dans le viseur de Manchester United ou encore du Paris Saint-Germain, Kroos ne semble finalement pas prêt à quitter tout de suite Zinedine Zidane. Et dans moins de trois heures, il aura même l’occasion d’expliquer son choix.