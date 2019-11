Le temps doit sembler long à Vinícius Júnior (19 ans). Depuis le début de la saison, le Brésilien est laissé de côté par Zinédine Zidane qui ne semble pas vraiment compter sur lui. Il faut dire qu’avec l’arrivée d’Eden Hazard cet été, la concurrence est plus rude et l’attaquant doit se contenter de bout de match (6 apparitions en Liga).

Mais selon AS, l’ancien joueur de Flamengo ne désespère pas et prend son mal en patience en attendant son heure. Il redouble d’efforts à l’entraînement pour convaincre son coach de lui accorder plus de temps de jeu. Une chose est sûre pour le Brésilien, il ne veut pas quitter Madrid en janvier et reste persuadé qu’il a les capacités pour s’imposer avec le maillot merengue malgré l’intérêt de l’AC Milan ou encore Arsenal. Il ne reste plus qu’à convaincre Zinédine Zidane.