Interrogé en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Majorque, le coach du Real Madrid Zinedine Zidane n’a pu éviter les questions au sujet de sa rencontre avec le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba à Dubaï dont les tabloïds parlent tous aujourd’hui en Angleterre. Et le technicien tricolore ne s’est pas caché.

« C’était une pure coïncidence. Il y était, moi aussi (pour une conférence sur l’Intelligence Artificielle dans le Sport), et comme on se connaît, on s’est parlé. Rien de plus. C’est une discussion privée, je ne vais pas vous dire ce qu’on s’est dit. On se connaît depuis longtemps, on s’est vu et on a parlé », a-t-il lâché, laissant planer le mystère.