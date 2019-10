Les autorités du football espagnol ont décidé de reporter le Clasico prévu pour le 26 octobre entre le FC Barcelone et le Real Madrid en raison des violences qui sévissent actuellement en Catalogne. Présent en conférence de presse, le coach merengue Zinedine Zidane a donné son sentiment sur la question.

« Ça ne change rien, on a un match demain, qui est important, puis mardi, qui est encore plus important. On s’adaptera à ce qui va se passer pour le Clasico, on sera prêt, c’est sûr. Comme je l’ai dit, ce que je pense, c’est qu’on est prêt pour le moment où on nous dira de jouer. Personne n’aime la violence. Il y a des images difficiles à voir, mais je ne rentrerai pas dans ce débat », a-t-il lâché.