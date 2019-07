Dans une mauvaise passe, le Real Madrid s’est donné un peu d’air ce mercredi en dominant le Fenerbahçe sur le score de 5-3 dans la petite finale de l’Audi Cup. Présent en conférence de presse d’après-match, Zinedine Zidane est donc revenu sur cette victoire, mais le coach français a aussi eu le droit à une question sur Gareth Bale. Pas convoqué pour cette compétition, l’international gallois est resté à Madrid pour s’entraîner sauf qu’une rumeur venant d’Espagne avance que le joueur de 30 ans, sur le départ, a joué au golf ce mardi. Mais le champion du Monde 98 a plutôt esquivé la question.

« Je ne sais pas. Vous me parlez de quelque chose qui s’est sûrement passé, mais je suis ici avec mes joueurs. Je ne vais pas faire de commentaire à ce sujet. Nous sommes ici pour penser à l’équipe. Nous verrons quand nous reviendrons à Madrid, mais je ne demanderai à personne de faire une chose. Chacun a ses responsabilités et nous verrons ce qu’il a fait à Madrid. Je ne vais pas entrer dans sa vie privée, il est resté là-bas pour s’entraîner, ce qu’il a fait. Je ne vais pas me mettre dans une position que je ne veux pas. Je ne dirai pas si c’est irrespectueux », a lâché l’entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par la presse espagnole.

