S’imposer pour finir sur le podium mais surtout sortir la tête de l’eau. Au lendemain de sa défaite contre Tottenham (0-1), le Real Madrid affrontait ce mercredi soir le Fenerbahçe à l’Allianz Arena de Munich dans le match pour la troisième place de l’Audi Cup. Une nouvelle fois battue hier, la Casa Blanca traverse une mauvaise passe. En préparation estivale, la formation de Zinedine Zidane n’a en effet gagné que contre Arsenal, et c’était aux tirs au but après un 2-2... Sinon, les Merengues ont chuté face au Bayern (1-3) et surtout contre l’Atlético de Madrid (3-7). Une victoire ce soir pouvait donc permettre au club madrilène de respirer un peu mieux, mais il fallait pour ça battre la formation turque, qui restait sur trois rencontres sans succès après avoir remporté ses deux premiers matches amicaux. Pour cette rencontre, les Madrilènes s’avançaient en 4-3-3 avec Odriozola, Nacho, Valverde, Isco et Vinicius titulaires. Côté turc, Ersun Yanal sortait le même schéma tactique et optait pour l’Allemand Kruse en meneur de jeu.

Malgré plusieurs changements dans le onze de départ, les Merengues avaient du mal à rentrer dans leur match, à l’inverse de la formation turque, qui faisait preuve de plus d’agressivité. Et après six minutes de jeu, le Fenerbahçe débloquait la situation. Après un bon travail côté gauche, Rodrigues repiquait dans l’axe avant de décocher du droit. Une frappe qui surprenait Navas (6e, 0-1). Les Madrilènes prenaient complètement l’eau et Kruse n’était pas loin du but du break de la tête, mais le gardien costaricien s’imposait difficilement (8e). Après avoir traversé la tempête, les hommes de Zinedine Zidane créaient enfin le danger. Si Vinicius manquait sa reprise de volée (9e), Benzema, lui, ne se ratait pas et égalisait d’un intérieur du pied sur un service du Brésilien (12e, 1-1). En forme, l’attaquant français décochait même une autre frappe mais Bayindir s’imposait cette fois-ci (14e). Le joueur de 31 ans ne baissait pas les bras car après une occasion pour Kadioglu de l’autre côté du terrain, il donnait l’avantage à son équipe d’un coup de tête (27e, 2-1).

Karim Benzema déjà en forme !

Grâce à l’ancien Lyonnais, le Real Madrid de « Zizou » menait donc à la demi-heure de jeu, mais cet avantage était de courte durée. Sur une belle contre-attaque et un décalage de Muriqi, Dirar trouvait le chemin des filets d’une frappe contrée par Odriozola qui lobait finalement Navas (35e, 2-2). Boostés, les joueurs d’Ersun Yanal terminaient mieux ce premier acte, mais le score était bel et bien de 2-2 à la pause. Au retour des vestiaires, le Real s’installait dans le camp turc et Benzema voyait rapidement triple. De la tête, l’attaquant français trompait une nouvelle fois la vigilance de Bayindir (52e, 3-2). Ce match complètement fou était cependant loin d’être terminé. Après chaque but, les Merengues levaient un peu le pied dans cette partie, et le Fenerbahçe en profitait à chaque fois. La preuve quelques instants plus tard puisque Tufan égalisait d’une frappe puissante dans la lucarne (58e, 3-3) alors qu’Isco avait lui manqué le quatrième but madrilène juste avant (57e).

Chaque entraîneur procédait alors à des changements, et le héros de ce match Benzema sortait notamment au profit de Mariano Diaz (61e). Le réalisateur avait d’ailleurs à peine le temps de repasser sur la caméra du terrain que Nacho surgissait suite à un arrêt du portier adverse pour pousser le ballon au fond des filets et porter le score à 4-3 (62e). La formation turque tentait de revenir rapidement mais les Merengues ne flanchaient pas, notamment sur un corner dangereux (66e). Les changements se poursuivaient ensuite, Ersun Yanal essayant de trouver la solution pour relancer son équipe mais le Real Madrid tenait et aggravait même la marque. Opportuniste, Mariano Diaz ne se faisait pas prier pour fusiller le pauvre Bayindir au niveau du point de penalty (79e, 5-3). Nacho tentait lui de marquer un doublé, mais le capitaine madrilène ne cadrait pas son coup de tête au deuxième poteau (82e). En fin de rencontre, Bayindir évitait à son équipe de prendre une petite valise grâce à plusieurs interventions. Dans une rencontre qui avait pourtant mal débuté, le Real Madrid s’imposait sur le score de 5-3 pour terminer troisième de cette Audi Cup. Une victoire qui devrait faire du bien à la formation de Zinedine Zidane.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

