« Je me sens très bien à Leipzig. J’aime mes coéquipiers, le staff et mon club. Pour le moment, je suis encore sous contrat jusqu’en 2021. (…) On discutera de mon avenir à la fin de la saison avec mes agents (société Sports Total) et ma famille », nous avait confié Dayot Upamecano en février dernier. Pourtant, le Français attise toujours autant les convoitises. Le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea ou encore le FC Barcelone sont tombés sous son charme. Et ils ne sont pas les seuls, puisque le Real Madrid pense aussi à lui.

Une information qui n’est pas nouvelle. Mais ce vendredi, AS explique que Zinedine Zidane ne lâche pas le morceau et veut vraiment recruter le défenseur de Leipzig. La publication espagnole précise que ZZ veut qu’il arrive pour être le troisième défenseur du Real Madrid, derrière le duo Raphaël Varane-Sergio Ramos. L’entraîneur français ne compterait plus sur Nacho (30 ans).