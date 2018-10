Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, Gareth Bale est la référence offensive du Real Madrid. Les choses auraient pu être bien différentes. El Pais explique en effet que Zinedine Zidane avait demandé à sa direction de vendre le Gallois la saison passée. « Dispersé tactiquement » et « difficile à déchiffrer », l’ancien de Tottenham n’avait pas franchement réussi à séduire le coach français.

Et visiblement, l’état-major lui avait donné raison jusqu’à ce que la finale de Ligue des Champions à Kiev contre Liverpool (3-1) et le retourné acrobatique du Britannique ne change la donne dans l’esprit de Florentino Pérez et ses proches. Un des éléments de rupture entre ZZ et son patron, qui conduira finalement à la démission du premier selon le quotidien...