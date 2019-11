Ce soir, le Paris Saint-Germain a réussi à ramener le point du match nul du Santiago Bernabéu alors que le Real Madrid menait 2 buts à 0. Un bon résultat pour les Franciliens qui sont assurés de terminer premiers de leur groupe. Invité à réagir au micro de RMC Sport, Marco Verratti a avoué que lui et ses partenaires avaient beaucoup souffert.

« On a souffert à Madrid, ça veut dire qu’on a l’attitude, pas beaucoup d’équipes ont gagné ici, ils ont de l’expérience et des joueurs incroyables. On n’a pas joué notre jeu. En première période, on était trop derrière, on a concédé trop d’occasions. On est content car c’est notre cinquième match et on a fait quatre victoires et un match nul. On a souffert, on savait qu’on allait souffrir contre le Real Madrid. On a joué notre première période dans notre terrain. C’est après le 2-0 qu’on est revenu au score et qu’on a montré du caractère », a-t-il indiqué..