Toute la planète football salive d’avance devant cette affiche, le Real Madrid affronte le Paris SG en huitième de finale de Ligue des Champions dans près d’un mois. Et si le club de la capitale semble aujourd’hui favori au regard de la crise qui frappe la Casa Blanca, James Rodriguez, lui, prêté par les Merengues au Bayern Munich, voit les Madrilènes répondre présents en au rendez-vous.

« Quand je le peux, je regarde toute la Liga et les matches du Real Madrid. Toutes les équipes connaissent des passages à vide, le Real en traverse un. La saison est loin d’être finie et il peut redresser la barre. Une finale Real-Bayern en Ligue des Champions ? Oui, pourquoi pas. Le Real affronte un rival compliqué, le PSG, mais Madrid se transcende en Ligue des Champions et je crois qu’il passera ce 8e », a-t-il lâché au micro de l’émission El Chiringuito en Espagne.