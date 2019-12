La dix-septième journée de Liga propose un duel de haut de tableau entre le leader, le FC Barcelone et le quatrième, la Real Sociedad.

A domicile, la Real Sociedad s’organise dans un 4-2-3-1 assez classique avec Alex Remiro dans les buts. La défense est composée de Joseba Zaldua, Igor Zubeldia, Diego Llorente et Nacho Monreal. Le double pivot est constitué d’Ander Guevara et Mikel Merino. Aligné en pointe, Alexander Isak est soutenu par Portu, Martin Ødegaard et Mikel Oyarzabal.

De son côté, le FC Barcelone se présente dans un 4-3-3 traditionnel. Situé dans les buts, Marc-André ter Stegen peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Au cœur du jeu, Sergio Busquets est associé à Ivan Rakitic et Frenkie de Jong. Lionel Messi et Antoine Griezmann accompagnent Luis Suarez en attaque.

Les compositions :

Real Sociedad : Remiro - Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal - Guevara, Merino - Portu, Ødegaard, Oyarzabal - Isak

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, De Jong - Messi, Suarez, Griezmann