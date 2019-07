Alors qu’il était suivi par plusieurs grosses écuries comme l’Ajax et le Bayer Leverkusen, Martin Odegaard a fait le pari de revenir en Liga, après un prêt réussi au Vitesse Arnhem la saison dernière. Le joueur de 20 ans a expliqué son choix lors de sa conférence de presse de présentation.

« C’est vrai que j’avais d’autres options, mais la Real Sociedad est un club qui mise sur les jeunes et ça me semblait être le choix parfait pour moi. J’ai pris cette décision de moi-même, le Real Madrid était d’accord, vu que c’est le meilleur pour moi et ma carrière. Le club veut que je sois heureux et que je progresse. Mon plan est de rester ici deux ans », a lancé la pépite norvégienne.

