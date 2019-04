Après avoir tranché sur les dates des prochains mercatos, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel s’est penché sur le cas de la réforme de l’UEFA concernant la Ligue des Champions.

« Réuni ce 10 avril, le Conseil d’Administration de la LFP a évoqué le projet de réforme de l’UEFA Champions League. Le Conseil d’Administration de la LFP a exprimé sa plus vive inquiétude sur ce projet qui menace l’équilibre compétitif et économique des championnats nationaux. À la suite de ces échanges, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de convoquer dans les prochaines semaines une Assemblée générale exceptionnelle de la LFP pour établir une position officielle des clubs et des acteurs du football professionnel français sur ce projet de réforme », peut-on ainsi lire sur le communiqué fourni par l’instance française. Pour rappel, il est évoqué quatre groupes de huit avec les quatre premiers en huitièmes et éventuellement des rencontres jouées le week-end. L’UEFA réfléchit aussi à qualifier les cinq premiers de chaque groupe pour l’édition suivante, même si pour le moment on ne sait pas vraiment ce qu’il en est.