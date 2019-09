C’est un dossier qui a animé le dernier jour du mercato estival. Pisté par la Fiorentina, Rémi Oudin (22 ans) était en instance de départ du Stade de Reims mais finalement le deal était tombé à l’eau à la dernière minute. Pour autant, David Guion, l’entraîneur rémois, ne s’inquiète pas pour son attaquant et sa capacité à rebondir.

« On en a discuté. Il en a lui-même conclu que c’était une bonne chose de ne pas aller en Italie. Je n’ai aucun doute sur son implication. Il est jeune et n’a connu qu’une saison pleine en L1. Cette trêve va lui permettre de digérer tout ça, explique son coach dans les colonnes de L’Équipe. Il a encore plein de choses à prouver. Le train repassera s’il confirme son statut. Il doit encore progresser dans l’impact, la régularité et prendre des responsabilités. »

