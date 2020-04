Actuellement cinquième de Ligue 1, le Stade de Reims réalise une très belle saison. Et dans le couloir gauche, le SDR peut compter sur Hassane Kamara. Le latéral de 26 ans, auteur de 28 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a enchaîné les bonnes prestations. Sous contrat avec le club champenois jusqu’en 2021, ce dernier était cet hiver dans le viseur de l’OL, Brighton, Crystal Palace et enfin Watford, comme nous vous l’avions révélé, mais il n’avait finalement pas bougé.

Mais dans un entretien accordé à L’Union ce week-end, le natif de Saint-Denis a laissé la porte ouverte à un départ : « comme tout compétiteur, je me dois de regarder plus haut. Mais je garde les pieds sur terre et la tête froide. À la fin de la saison, il me restera un an de contrat. Rien ne m’empêche de prolonger et de partir comme Édouard Mendy l’a fait. » Le portier sénégalais avait en effet signé un nouveau bail l’été dernier avant de s’engager en faveur du Stade Rennais.