Il fut malgré lui, au coeur d’un des transferts avortés du mercato estival. Annoncé proche de la Fiorentina, Rémi Oudin (22 ans) n’aura finalement jamais mis les pieds à Florence. La faute à un club italien coupable d’avoir mené en bateau l’attaquant du Stade de Reims et son entourage. Dans une interview accordée à France Football, le principal protagoniste a accepté d’aborder cet épisode compliqué. L’ailier droit champenois fustige le comportement de la Viola à son égard.

« Je fais mon sac le dimanche soir. Mon agent me prend les billets de train pour aller à Paris et les billets d’avion pour aller à Milan (NDLR : Où il devait passer la visite médicale). Une fois dans le train, il m’appelle pour me dire qu’il y a un souci et que la Fiorentina bloque le transfert. Je me dis que si ça traîne, c’est que le club ne me veut pas et qu’ils ne font pas tout pour m’avoir. Déjà là, dans ma tête, je me disais que ce n’était pas la peine d’aller là-haut si je n’étais pas la priorité. À la fin, j’étais agacé par l’attente et, on va dire, le manque de respect. Ils m’ont dit de tout préparer alors que, en fait, je n’étais pas la priorité. Je voulais que le club en face me montre de l’intérêt. Qu’il fasse tout pour que je vienne », explique Oudin. L’intéressé terminera la saison à Reims, pour le plus grand bonheur des supporters champenois...

