Arrivé au Stade Rennais l’été dernier en provenance de Guingamp, Clément Grenier (28 ans) s’est rapidement imposé comme l’un des tauliers de l’effectif de Sabri Lamouchi puis de Julien Stéphan. Lié au club breton jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain semble se sentir à l’aise chez les Rouge-et-Noir. D’ailleurs, si le SRFC ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue Europa, l’ancien Lyonnais a avoué qu’il n’avait pas spécialement réfléchi à l’idée d’un départ.

« Ne pas jouer l’Europe la saison prochaine serait une perte pour tout le club, pas seulement pour moi. Mais on est encore en course, via la Coupe de France, et en Championnat. Je suis focalisé là-dessus. Je ne pense pas encore à l’année prochaine, ce serait égoïste et se tromper d’objectif. Je partirai en vacances avec ma famille, et on verra », a-t-il déclaré à France Football.