Au Stade Rennais, le départ d’Olivier Létang de la présidence a initié un grand ménage dans la hiérarchie. Alors que Nicolas Holveck est évoqué pour reprendre le flambeau, les noms de Gilles Grimandi (ex- DS Nice) et Damien Comolli (ex-DS de Liverpool et Fenerbahce) sont associés au poste de directeur sportif selon L’Équipe.

Les deux hommes ont été communiqués à la famille Pinault par Arsène Wenger, un moment désiré par l’actionnaire du club breton pour remplacer Olivier Létang. Selon le quotidien, une troisième personne est ciblée pour le poste mais son identité n’a pas été communiquée.