Très précieux à l’entrejeu de l’Angers SCO cette saison (34 titularisations), Flavien Tait va quitter le club de l’Anjou cet été, comme l’a récemment révélé son entraîneur, Stéphane Moulin. Pour le moment, deux clubs se sont positionnés pour le faire venir, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, comme l’indique L’Équipe.

L’OL a déjà supervisé à plusieurs reprises le joueur sous contrat jusqu’en 2022 au SCO, alors que Rennes a fait part de son intérêt plus récemment, mais s’active pour convaincre les dirigeants angevins de leur céder Tait. Ce dernier serait sensible à l’intérêt rennais, où il pourrait venir combler le départ probable de James Léa-Siliki, mais il faudra pour cela qu’Angers mette une somme comprise entre 6 et 8 millions d’euros sur la table pour le faire signer.

