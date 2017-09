Excellent contre l’Olympique de Marseille dimanche dernier, Joris Gnagnon est encore aux anges après la superbe victoire du Stade Rennais (1-3). Le jeune défenseur français de 20 ans, natif de Bondy (comme un certain Kylian Mbappé), est revenu sur « sa plus belle victoire de sa carrière ».

« Cette victoire au Vélodrome (3-1), on l’avait imaginée entre joueurs », révèle Gnagnon à Ouest-France. « On a maîtrisé le match de la première à la quatre-vingt-dixième minute. On a fait une très, très bonne première période et pas lâché en seconde. Le coach est venu avec des consignes très précises et si elles sont respectées à la lettre, ça peut faire très mal. Et puis, on n’a pas des peintres devant...C’est l’un des meilleurs matches de ma petite carrière. En tout cas, ma plus belle victoire ».