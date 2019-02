Le Stade Rennais a été secoué en fin de semaine passée par l’affaire Hatem Ben Arfa, absent de la mise au vert à la veille de la réception de l’Olympique de Marseille (1-1) et écarté pour ce choc. Revenu aux affaires ce mercredi, en Coupe de France, face à Orléans (2-0), l’international tricolore a vu son coach Julien Stéphan clore l’affaire en conférence de presse après la qualification pour les demi-finales.

« On a soldé l’histoire, il n’y a pas de débat, pas d’histoire. On a fonctionné sans lui dimanche pour les raisons que vous connaissez et puis on s’est retrouvés lundi à l’entraînement et on a préparé le match hier (mardi) normalement. Et puis la prestation a été intéressante. Vous avez vu un malaise dans le groupe ou sur le terrain ? Non, ce sont des choses qui ont été réglées en bonne intelligence. Je pense que ce n’est pas nécessaire d’en rajouter davantage », a-t-il lancé. Affaire classée.