Hier soir, le Paris Saint-Germain a étrillé Dijon en 1/4 de finale de la Coupe de France. D’autres rencontres de cette prestigieuse compétition se sont déroulées ce mercredi. Le Stade Rennais recevait Orléans. Et pour cette rencontre, Hatem Ben Arfa était titulaire quelques jours seulement après l’incident lors de sa mise au vert.

Une partie que les Bretons ont longtemps dominé sans trouver la faille. Après un but refusé à Da Silva en première période (0-0), Niang n’était pas loin marquer à plusieurs reprises. Et à la 65ème, Bourigeaud ouvrait le core d’un joli coup franc de 25 mètres (1-0). Puis Niang doublait la mise suite à un bon travail de Ben Arfa (2-0, 71e). Un score qui n’a plus bougé. Rennes file en 1/2 finale de la Coupe de France.