Le Stade Rennais affronte le Real Betis Balompié ce jeudi soir (à suivre sur notre live commenté) pour le compte des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Un duel alléchant se présente alors entre le dernier représentant français de la compétition et l’équipe espagnole. En marge de cette rencontre, le coach de la formation bretonne, Julien Stéphan s’est exprimé en conférence de presse comme le rapporte Ouest France. Le jeune tacticien de 38 ans a notamment expliqué qu’il avait de l’ambition sur ce match malgré le statut de favori dont dispose le Real Betis Balompié.

« C’est une équipe qui aime bien maîtriser le ballon, qui a de très bons joueurs de foot, peut être bien évidemment dangereuse. Elle a des résultats probants, notamment en ayant battu Barcelone au Camp Nou et récemment l’Atlético Madrid. Ce sont des références en termes de résultats. On s’attend à un gros match. Ils sont favoris, on est challengers. Mais on a de l’ambition malgré tout et c’est déjà arrivé que des challengers battent des favoris » a-t-il lancé. Pour son premier match de phase à élimination directe en Coupe d’Europe, le Stade Rennais passe un sacré test.