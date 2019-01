Titulaire ce dimanche lors du match nul contre Montpellier, Mbaye Niang n’est pas au mieux de sa forme. Pourtant, l’attaquant refuse d’entendre parler d’un départ de Bretagne au mercato d’hiver.

« Moi, je suis au Stade Rennais et je veux rester au Stade Rennais parce que je suis très heureux ici. Je ne me pose pas la question d’un départ. Même pour la Chine, je ne me pose pas la question ! Je le répète, je suis très heureux ici, je ne me pose pas la question d’un départ. Pour moi c’est inenvisageable, donc je vais continuer la saison ici et apporter le maximum à l’équipe et au club », a indiqué Niang dans les colonnes de Ouest France.