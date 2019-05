Après sa victoire en finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (2-2, 6 t.a.b à 5), le Stade Rennais défie l’AS Monaco ce mercredi soir en match en retard de la 34e journée de Ligue 1. Actuellement onzième avec 43 points, le club breton doit se reprendre en championnat et mettre fin à une série de six matches sans succès. En face, le club du Rocher, dix-septième avec 32 unités, reste sur quatre rencontres sans victoire et doit à tout prix prendre des points pour s’éloigner de la zone rouge, Caen n’étant qu’à trois points derrière.

Pour ce match au Roazhon Park, Julien Stéphan conserve son 4-2-3-1 mais change cinq joueurs après la victoire en Coupe de France. Johansson, Del Castillo, Léa Siliki, Camavinga et enfin Hunou sont titulaires. Côté monégasque, Leonardo Jardim opte pour le même schéma tactique. Après la défaite face au PSG (1-3), le technicien portugais effectue trois changements. Dans les cages, Sy remplace Subasic. Sur le côté droit de la défense, Sidibé retrouve sa place de titulaire et pousse donc Henrichs sur le banc. Enfin, Aholou est présent dans l’entrejeu et remplace numériquement Glik, puisque Jemerson redescend en charnière centrale.

Les compositions officielles

Rennes : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Johansson, Bourigeaud - Del Castillo, Léa Siliki, Camavinga - Hunou

Monaco : Sy - Sidibé, B. Badiashile, Jemerson, Ballo-Touré - A. Silva, Aholou - Gelson Martins, Golovin, Rony Lopes - Falcao