Le Stade Rennais s’est laissé une dernière chance de se qualifier pour les 16es de finale d’Europa League en allant s’imposer 1-0 à Jablonec en République Tchèque en milieu de semaine dernière. Le club breton jouera une finale pour une qualification contre Astana le 13 décembre prochain au Roazhon Park. Outre la victoire, l’Equipe a dévoilé ce matin que certains joueurs avaient fait la fête et invité des jeunes femmes à la veille de la rencontre en République Tchèque. Une information démentie par Olivier Létang puis corrigée. Le président du club a reconnu qu’un joueur avait tenté de faire quelque chose le soir de la rencontre lorsque l’effectif avait regagné Prague.

« Je trouve dommage que de fausses informations comme celles-ci soient communiquées. Il y a des hommes et des familles. Nous ne sommes pas le plus grand club d’Europe mais nous sommes structurés. À l’étranger, on y va avec un service de sécurité composé de trois personnes et qui est assuré de contrôler toutes les personnes. Je peux vous assurer qu’il ne sait rien passé. Il y a eu tentative d’incident jeudi soir à Prague mais le fameux service d’ordre est intervenu. Il a fait en sorte que rien ne se produise. C’est grave de nommer des joueurs. Il y a un joueur, dont je tairais le nom, qui a été sanctionné et avec qui on aura rendez-vous. Mais encore une fois, le service a été efficace. Je ne peux donner le nom, c’est de l’ordre interne. On peut faire un certain nombre de choses en rapport avec le droit français. »