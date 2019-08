Ce jeudi, Watford officialisait l’arrivée d’Ismaila Sarr (21 ans) en provenance du Stade Rennais. Un départ qui va laisser un grand vide au sein du secteur offensif breton. Interrogé par RMC Sport, le président rennais Olivier Létang a dévoilé les raisons de cette décision surprenante.

« J’ai un discours cohérent depuis quelque temps. J’avais dit que si le prix était atteint, Sarr pourrait partir. Ce n’était pas le cas ce matin. A partir du moment où Watford a répondu à nos attentes et au prix fixé, il fallait respecter sa parole par rapport au joueur. On lui souhaite le meilleur. 38 millions d’euros (pour le transfert) ? On en est pas très loin, » a ainsi confié Létang.

