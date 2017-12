Interrogé par Mundo Deportivo, Rivaldo, légende du FC Barcelone et de la sélection du Brésil, Ballon d’Or France Football en 1999, a dressé le portrait-robot du joueur idéal selon lui.

Et celui-ci aurait le « jeu de tête de Cristiano Ronaldo, le pied gauche de Lionel Messi, la vision du jeu de Neymar, la capacité à éliminer et déborder de Neymar, Messi et Luis Figo, ainsi que la puissance physique de Clarence Seedorf et Paolo Maldini ». Un sacré client s’il existait !