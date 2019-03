L’ancien attaquant star du FC Barcelone (entre 1997 et 2002), Rivaldo, a récemment réagi à la possibilité de voir Neymar ou Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été, sujet devenu brûlant depuis le retour de Zidane sur le banc des Merengues. Et pour le Brésilien, le PSG pourrait bel et bien laisser partir l’une de ses deux stars, car le Real n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Cristiano Ronaldo, parti au mercato estival 2018.

« Il (Cristiano Ronaldo, ndlr) leur a beaucoup manqué, alors ils doivent maintenant faire un gros effort pour signer un remplaçant, a indiqué Rivaldo au journal As. Le PSG ne laissera pas partir les deux cet été, ils n’ont pas besoin d’autant d’argent. Mais peut-être qu’ils en laisseront partir un seul, cela dépend de Zidane et du Real Madrid, qui devront choisir lequel des deux pourrait le mieux diriger la transition de l’équipe. »