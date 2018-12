Rodrigo Caio a longtemps été annoncé proche de rejoindre la Catalogne. Le défenseur brésilien de Sao Paulo (25 ans) a finalement vu le Colombien Jeison Murillo lui passer devant au dernier moment, faisant ainsi capoter son transfert. Si tout était presque bouclé, le joueur a appris qu’il ne signerait pas au Barça, Ernesto Valverde lui préférant le Colombien. Une situation qu’il évoque dans une interview accordée à UOL.

« Je m’attendais à avoir une belle opportunité. Même pour six mois, j’aurais eu l’occasion de jouer en Europe, dans un grand club et montrer mes qualités. Je devais passer les examens, j’avais réussi mais il y avait aussi l’option Murillo. Quand j’ai quitté la salle d’examen, ils avaient déjà signé avec lui. Je n’ai jamais fermé la porte à un départ, je sais que tout peut très vite arriver. J’ai encore trois ans de contrat avec Sao Paulo, je veux jouer ici l’année prochaine. On verra ce que l’avenir me réservera », a ainsi déclaré Rodrigo Caio.