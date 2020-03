L’amour de Ronald Koeman pour le FC Barcelone n’est plus à prouver. Celui qui a joué six ans sous les couleurs blaugranas espère désormais en devenir l’entraîneur. Cela aurait pu arriver dès cet hiver après l’éviction d’Ernesto Valverde. Contacté par le Barça pour succéder à l’entraîneur espagnol, Ronald Koeman avait alors refusé le poste en raison de son mandat à la tête des Pays-Bas.

Un refus qui pourrait cependant ne pas être définitif. Dans un entretien pour Marca, l’actuel sélectionneur des Oranje a partagé son envie d’entraîner le club catalan, et ce, quand il n’aura plus de poste. « À Barcelone, j’ai vécu ma meilleure période en tant que footballeur et j’aime beaucoup la ville. J’espère donc pouvoir un jour devenir entraîneur de l’équipe du Barça », a-t-il rapporté. Une déclaration qui peut faire sourire les supporters catalans.