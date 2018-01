Retraité depuis plus de six ans, la star brésilienne Ronaldo s’est exprimé pour le média allemand Sport Bild. Il a comparé son époque avec celle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L’ancien attaquant du FC Barcelone et du Real Madrid a expliqué que pour lui les deux hommes continueront encore leur main mise sur les prix individuels. Toutefois, il a voulu relativiser cette hégémonie en expliquant que la concurrence était plus féroce à son époque. « Pendant ma génération, la compétition était beaucoup plus rude qu’elle ne l’est maintenant, sans vouloir rabaisser Messi et Cristiano Ronaldo, ils se battent pour le titre de meilleur joueur du monde mais à mon époque, les stars c’étaient Zidane, Rivaldo, Figo, Ronaldinho et moi. C’était une meilleure génération. »

Au cours de cet interview, le double champion du monde (1994 et 2002) est revenu sur le cas Neymar. Transféré cet été au Paris-Saint-Germain pour 222 millions, l’ailier brésilien est partie en France à la grande surprise du Fenomeno : « Je ne sais pas ce qui est derrière leur transfert, peut-être il y a eu un problème avec la présidence de Barcelone, comme cela est arrivé avec moi. La situation de Neymar est assez proche de ce qui m’est arrivé en 1997 quand je suis allé à l’ Inter Milan. A l’époque, la Serie A était beaucoup plus forte que la Ligue 1 actuellement. »