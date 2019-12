L’Olympique Lyonnais espérait mieux. Beaucoup mieux même. Mardi soir, l’équipe rhodanienne s’est inclinée 1 à 0 à domicile face au LOSC. Une défaite qui intervient après une série de cinq matches sur six sans perdre en championnat de France (une seule défaite contre l’OM). Comme Houssem Aouar en zone mixte (voir vidéo), Rudi Garcia n’a pas caché sa déception en conférence de presse.

« C’est un coup d’arrêt. On ne mérite pas de gagner mais on ne mérite pas de perdre non plus. On a eu de bonnes situations en première période. On en a eu moins en seconde mais on a été mieux dans l’organisation. Il a manqué de fluidité, de simplicité. On a été présents dans l’envie, dans l’engagement. On a été très peu en danger mais Lille a su profiter d’une de nos erreurs. Il faut conclure quand on a des temps forts et on n’a pas su le faire. On était un peu entamés physiquement. Tant qu’on n’enchaînera pas, on aura du mal à être là où on voudra être. »