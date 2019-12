Quique Sanchez Flores débarqué de Watford ce week-end, le club anglais cherche un nouvel entraîneur pour tenter une mission sauvetage bien délicate. Les Hornets sont actuellement 20es et bons derniers du championnat avec déjà six points de retard sur le premier non relégable, Everton.

D’après L’Equipe, les dirigeants de Watford ont proposé le poste à Sabri Lamouchi (48 ans), qui l’a refusé, car il vise la montée avec Nottingham Forest. Le Français réalise un début de saison très intéressant avec les Reds, actuels 4es de Championship avec un match en moins.