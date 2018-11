Saint-Etienne reste sur deux matches nuls de suite en championnat et visera la victoire ce dimanche lors de la réception d’Angers à Geoffroy-Guichard dans cette 12e journée de Ligue 1. Ils évolueront en 4-2-3-1 avec le duo Cabella-Khazri à la baguette.

Le SCO lui a besoin de points alors qu’il n’a plus gagné depuis 4 matches en championnat. Stéphane Moulin aligne un 4-3-3. Bahoken évoluera en pointe avec Reine-Adélaïde et Tait sur les côté et Ndoye en capitaine au milieu.

Les compositions :

Saint-Etienne : Ruffier - Debuchy, Perrin, Subotic, Kolodziejczak - M’Vila, Selnaes - Nordin, Khazri, Cabella - Diony

Angers : Butelle - Manceau, Pavlovic, Thomas, Bamba - Ndoye, Santamaria, Capelle - Reine-Adélaïde, Bahoken, Tait