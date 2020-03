Recruté l’été dernier pour faire oublier Rémi Cabella parti en Russie, Ryad Boudebouz (30 ans) a vécu une saison pour le moins compliquée dans le Forez. Peu décisif (1 but sur penalty en 24 matches), l’ancien du Betis Séville subissait les foudres des supporters qui lui reprochaient de ne pas tout donner pour le maillot vert. Ce jeudi soir en ½ finale de la Coupe de France face à Rennes, l’international algérien a su faire taire les critiques et de quelle manière puisque c’est lui qui a offert une place en finale à l’ASSE, 38 ans après sa dernière finale à Paris.

De quoi ravir, soulager le milieu offensif qui avoue en avoir pris plein la gueule depuis son arrivée dans le Forez comme il l’a indiqué en zone mixte après la rencontre. « Je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse. Personnellement, j’en ai pris dans la gueule. Quand tu mets ce but-là, ça te soulage, ça fait du bien. On ne va pas se mentir. C’est vrai que depuis le début, ça a été compliqué. J’espère tirer tout le positif de ce match-là, que ce soit collectivement et personnellement pour pouvoir encore progresser et totalement me libérer sur le terrain. » Comme dit l’adage, dans le football, tout va très vite !