Alors que l’ASSE a chuté hier contre l’OM (0-2), lors du choc de la 27e journée de Ligue 1, Yann M’Vila est apparu très déçu en fin de rencontre, reconnaissant que les Verts ont beaucoup de mal à battre les équipes bien classées : « On n’a pas battu d’équipes devant nous (défaites contre le PSG, Lille, l’OL et l’OM, ndlr) ? Bah c’est qu’on n’a pas la prétention de jouer l’Europe, a déclaré le Français au micro de Canal +. On va la fermer et rester à notre place. »

« On a eu des occasions, mais on ne les a pas concrétisées, a continué M’Vila. On a du mal devant le but. C’est un peu notre problème depuis l’année dernière. C’est dommage. On gâche tout. On n’a pas fait le match qu’on voulait faire. On est passés à côté de notre début de match. Le premier but nous a tués. Ensuite, l’OM a déroulé et géré. »