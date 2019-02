Au cours de sa belle et longue carrière, Samuel Eto’o a eu l’occasion de côtoyer de nombreux grands entraîneurs. Il a ainsi pu évoluer sous les ordres de Frank Rijkaard et Pep Guardiola au FC Barcelone, José Mourinho, Rafael Benítez et Leonardo à l’Inter Milan ou encore Guus Hiddink à l’Anji Makhatchkala (Russie). Interrogé par un internaute qui lui demandait quel était le meilleur entraîneur avec lequel il a évolué, le Camerounais a répondu sur Twitter : « Guardiola était l’un de mes entraîneurs préférés. J’ai apprécié son coaching parce qu’il a simplifié le football. »

Aujourd’hui l’attaquant évolue au Qatar Sports Club (10e de la D1 qatarie), et a récemment révélé qu’il aimerait devenir propriétaire d’un club lorsqu’il raccrochera les crampons.

One of my favourite coaches was Guardiola. I enjoyed his coaching because he made football simple. @Adfinid1 #AskEtoo #Africa5s https://t.co/k9sMzzoMRW

— Samuel Eto'o (@setoo9) 11 février 2019