Hier soir, la commission de discipline de la LFP a frappé fort à l’encontre de Florian Thauvin. Expulsé lors du choc entre l’Olympique de Marseille et Lille (1-2), l’ailier phocéen a écopé de trois matches de suspension, dont un avec sursis. Une sanction face à laquelle proteste vivement Rudi Garcia.

« On va étudier ça (faire appel ou non). Ce que je peux dire, c’est que le même week-end, il y a deux incidents gérés par le VAR : l’action de Thauvin et une sur PSG-Rennes et à arrivée, on se retrouve avec trois matches pour Thauvin et zéro pour l’autre. C’est pour dire l’incompréhension qu’on a. C’est un sentiment d’injustice. On a l’impression que c’est un manque de respect pour l’OM. On va affronter cette période en étant plus fort », a-t-il déclaré en conférence de presse.