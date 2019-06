Alors que Neymar se rapproche chaque jour un peu plus d’un retour au FC Barcelone, qu’il a quitté en 2017 pour signer au PSG, l’ancien attaquant du club catalan (entre 2001 et 2007), Javier Saviola, a donné son avis sur ce dossier. Et pour l’Argentin, il est clair que Neymar doit revenir chez les Blaugranas : « Neymar s’est très bien débrouillé à Barcelone, il était très content du trio d’attaque et il s’entendait parfaitement avec Leo (Messi) et Luis (Suárez), a confié Saviola dans l’émission « La Graderia » sur la SER. Je ne suis pas au courant des problèmes qui peuvent exister avec les leaders, mais nous parlons de l’un des meilleurs joueurs au monde et ce type de joueur doit revenir pour placer le Barça parmi les meilleurs. Neymar doit revenir. »

« Je pense que nous verrions la meilleure version de Neymar, a poursuivi Saviola. Maintenant, il vit des situations personnelles compliquées et cela le touche toujours. Mais s’il les résout et peut se concentrer à nouveau sur le football, ce sera bien pour lui de revenir au Barça et son retour ferait du bien au club. Il n’a pas besoin de s’adapter au jeu de Messi et Suárez. »

