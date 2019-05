Peu souvent utilisé par son entraîneur Mauricio Pochettino cette saison (8 apparitions en Premier League), Serge Aurier est devenu un indésirable chez les Spurs, qui souhaitent le vendre cet été. Cela pourrait faire les affaires de l’AS Monaco, qui aimerait recruter l’arrière-droit ivoirien, comme l’indique France Football.

Les Monégasques veulent faire signer un défenseur latéral capable de concurrencer Djibril Sidibé, qui sort d’une saison plus que moyenne. Pour le moment, Aurier se prépare à jouer la CAN avec la sélection de la Côte d’Ivoire, mais il pourrait bien faire ses valises en direction du Rocher une fois le tournoi fini, sachant qu’un montant de 15 M€, plus quelques bonus, est évoqué concernant le prix de l’opération.