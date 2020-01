Avant un Genoa (19e) - AS Roma (5e) et un Juventus (1er) - Parme (7e), l’Inter (2e) se déplaçait sur la pelouse du promu et Lecce (17e), pour le compte de la 20e journée de Serie A. Sur quatre défaites de rang, les Giallorossi parvenaient à tenir en échec les hommes d’Antonio Conte à la pause (0-0), malgré une nette domination des Nerazzurri (10 tirs). Ils se voyaient même refuser un penalty, après utilisation de la VAR, malgré une main de Sensi dans sa surface. Au retour des vestiaires, l’Inter intensifiait ses efforts sur le but de Gabriel. Il fallait attendre l’entrée d’Alessandro Bastoni à la place de Diego Godin (68e) pour voir le score se débloquer. Le défenseur de 20 ans venait catapulter de la tête un ballon centré par Cristiano Biraghi (0-1, 72e). Marco Mancosu est venu contrecarrer les plans de la bande à Lautaro Martinez, d’une reprise de l’intérieur du pied droit dans la surface (1-1, 77e). Avec ce deuxième match nul d’affilée, l’Inter pourrait voir la Juventus compter 4 longueurs d’avance ce soir, et la Lazio pourrait même passer devant.

À la même heure, Cagliari tentait de mettre fin à une série de six matches sans succès toutes compétitions confondues (5D, 1N), contre des adversaires tels que la Lazio, l’Udinese, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter. Si un centre de Nahitan Nandez permettait à João Pedro de lancer les Rossoblù sur la pelouse de Brescia (0-1, 21e), le 18e de Serie A se rebellait. Alors que Florian Ayé et Mario Balotelli prenaient leur mal en patience sur le banc de touche, c’est Ernesto Torregrossa qui remettait les deux équipes à égalité d’une tête croisée (1-1, 27e). En seconde période, Ernesto Torregrossa s’offrait un doublé d’un missile du gauche qui dépoussiérait la lucarne de Robin Olsen. Jour de doublés, João Pedro égalisait sur penalty vingt minutes plus tard (2-2, 68e). Entré à la 74e minute, Mario Balotelli se mettait en évidence de la pire des manières. Coupable d’un tacle dangereux, il écopait d’un carton jaune (81e). Auteur d’un pied très haut sur l’action suivante, il laissait ses partenaires à dix (82e). Les partenaires de Radja Nainggolan ne gagnent toujours pas et sont relégués à cinq longueurs du premier ticket pour la C1.

Les résultats de la 20e journée de Serie A

Bologne 1 - 1 Hellas Verone : Bani (20e) ; Borini (81e) pour le Hellas.

Brescia 2 - 2 Cagliari : Torregrossa (27e, 49e) pour Brescia ; João Pedro (21e, 68e s.p.).

Lecce 1 - 1 Inter : Mancosu (77e) pour Brescia ; Bastoni (72e) pour l’Inter.