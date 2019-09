Après deux défaites et un match nul en Serie A, la Fiorentina se déplaçait à Bergame ce dimanche pour y affronter l’Atalanta (4e journée du championnat d’Italie). L’objectif était donc de s’imposer pour connaître enfin la victoire. Et au Stadio Atleti Azzurri d’Italia, la Viola pensait repartir avec sa première victoire de la saison en championnat mais les locaux sont revenus en fin de match (2-2). Après l’ouverture du score de Chiesa (24e), Ribéry inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une belle reprise de volée (66e).

Les hommes de Vincenzo Montella avaient donc deux longueurs d’avance mais tout changeait ensuite. En fin de match, Ilicic relançait en effet son équipe (84e) avant que Pasalic ne trouve à son tour le chemin des filets pour le 2-2 (90e+1). Mais son but était refusé par l’arbitre avec l’aide de la VAR ! Cependant, les joueurs de Gian Piero Gasperini ne baissaient pas les bras et Castagne, au bout du temps additionnel, égalisait d’une reprise de volée de l’extérieur du pied (90e+5). Rattrapée dans les derniers instants, la Fiorentina ne prenait donc qu’un point et restait à la vingtième place. De son côté, l’Atalanta s’installait au septième rang.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10