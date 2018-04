Suite au décès de Davide Astori, une partie des matchs reportés de la 27ème journée de Serie A se jouaient ce mercredi. C’est donc sur un air de Ligue des Champions que l’AC Milan et l’Inter se retrouvaient pour un derby milanais qui promettait de faire des étincelles. Au-delà d’un match entre deux clubs rivaux d’une même ville, ce choc était déterminant pour la course à l’Europe. Dans un début de match très rythmé, l’Inter prenait l’ascendant dans le jeu, pendant que l’AC Milan procédait principalement en contre. Il fallait toutefois attendre la 18ème minute et une lourde frappe de Candreva pour voir la première grosse occasion du match. La réponse des Rossoneri ne se faisait pas attendre. Sur un maitre coup franc de Çalhanoğlu, Bonucci prolongeait le ballon, mais Handanovic réalisait un superbe arrêt réflexe pour empêcher l’ouverture du score (22e). Mauro Icardi pensait ouvrir le score d’un plat du pied droit, mais la VAR freinait ses ardeurs et annulait le but pour une légère position d’hors-jeu (38e).

La deuxième mi-temps démarrait sur le même rythme que la première. Perisic débordait dans son couloir gauche. Son centre était quelque peu dévissé, mais terminait sa course le haut de la barre transversale (48e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup. Mais les occasions les plus dangereuses étaient à mettre à l’actif des Intéristes. Bien servi par Rafinha, le meilleur buteur Icardi manquait incompréhensiblement l’ouverture du score, alors qu’il était seul face au but vide (56e). Dans un temps fort de l’AC Milan, le jeune Cutrone pensait libérer les siens d’un retourné acrobatique, mais le drapeau s’était levé (68e). Malgré une rencontre très agréable, aucune des deux équipes ne parvenaient à trouver la faille. Résultat, les deux équipes faisaient du surplace au classement. L’Inter, 4ème, manquait l’occasion de passer devant la Roma, alors que l’AC Milan pointait à la 6ème, à six longueurs de la Lazio.