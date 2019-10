La 9e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche. Et c’est un choc entre l’AS Roma et l’AC Milan qui était proposé au Stadio Olimpico. Et les deux équipes avaient besoin de points avant cette rencontre, notamment les Rossoneri.

Edin Dzeko avait ouvert le score pour les Giallorossi juste avant la mi-temps (38e). Les Milanais égalisaient au retour des vestiaires par l’intermédiaire du Français Théo Hernandez (55e), mais le club de la Louve a vite repris l’avantage dans ce match grâce à Nicolo Zaniolo (58e). Au final, c’est une courte victoire pour les Romains (2-1) qui grimpent à la 5e place (16 pts). Les Lombards restent en deuxième partie de tableau à la 12e position (10 pts).